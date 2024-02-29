عاجل.. جواز سفري انتهى من 2017 هل عليّ غرامة؟ "الجوازات" توضح

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن غرامة تجديد جواز السفر المنتهي من 2017.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء.

وأكد خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية.





توضيح مهم عند تعديل بيانات في مستندات السفر



تقسيط رسوم الإقامة للعمالة



التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية



وعن تغيير بيانات السفر حال تعديل اسم والده، بينت "الجوازات" أن التعليمات تشترط مطابقة البيانات المسجلة في الحاسب الآلي مع ما هو مدون في جواز السفر".وفي وقت سابق، أوضحت المديرية، أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم.وأكدت أن السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل "ثلاثة أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أصدرت توضيحًا بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية.وأشارت "الجوازات" إلى أنه يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه لا يحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم.وبينت أنه يمكن طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر.كما يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي.