الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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عاجل.. "جريمة مخلة بالشرف".. متحدث مكافحة المخدرات: السجن 15عاما وغرامة مليونية في انتظار هؤلاء

مخالفات
متحدث مكافة المخدرات
أ أ
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أكد متحدث مكافحة المخدرات مروان الحازمي أن كل من تسول له نفسه أن يساعد مخالفي أنظمة الإقامة والحدود والعمل سينال العقوبات السجن 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.اضافة اعلان

عقوبة مخالفي الأنظمة:


وأوضح الحازمي في مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن هذه الجريمة تعتبر جريمة كبيرة، موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة.

الحملات الميدانية المشتركة:


وأمس أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 05/ 08/ 1445 هـ الموافق 15/ 02/ 2024 م حتى 11/ 08/ 1445هـ الموافق 21/ 02/ 2024م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19431) مخالفًا، منهم (11897) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4254) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3280) مخالفًا لنظام العمل.
 ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (971) شخصًا (39%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (36) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

جرائم نقل وإيواء المخالفين:


 ثالثًا: تم ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
 رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (58365) وافداً مخالفًا، منهم (53636) رجلاً، و(4729) امرأة.
 خامسًا: تم إحالة (50839) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1624) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9566) مخالفًا.

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