عاجل.. توقعات متحدث الأرصاد: قد نشهد الفصول الأربعة بيوم واحد في هذا التوقيت

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توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أنه ببداية مارس سندخل فصل الربيع الذي سيشهد تقلبات متسارعة في الأجواء، وقد نشهد الفصول الأربعة بيوم واحد.



دخول فصل الربيع:

سماء غائمة وسحب رعدية:

وأوضح خلال مداخلة مع قناة العربية: "نستعد لطوي فصل الشتاء أرصاديا في بداية 1 مارس ونبدأ في دخول فصل الربيع، والذي يعد فصل انتقالي.وأضاف أنه عادة تتذبذب فيه درجات الحرارة ويميل إلى أجواء دافئة نسبيا مع تقلبات في الأجواء وقد نشاهد الفصول الأربعة في يوم واحد على بعض المناطق.وتابع قائلا:" نتوقع خلال شهر مارس استمرار انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة وتكون البرودة نسبية، مع الاعتدال في بعض مناطق المملكة، وفرص هطول الأمطار واردة خلال فصل الربيع.كما نبه في مداخلته أن المركز الوطني للأرصاد يستعد للإعلان عن ملامح فصل الربيع خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.وأمس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.حركة الرياح على البحر الأحمر:وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط.وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.