عاجل.. توقعات بوصول درجات الحرارة في رمضان إلى درجة مئوية بمعظم المناطق

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قال محلل الطقس عقيل العقيل إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في شهر رمضان إلى درجة مئوية في أغلب مناطق المملكة.





معدل درجات الحرارة المتوقع في رمضان: اضافة اعلان



موجات باردة شديدة وتساقط الثلوج



أجواء شتوية وارتفاع مؤقت للحرارة



أمطار على 4 مناطق



توقعات حالة الطقس



حالة الخليج العربي



وأوضح أن التقارير تشير إلى أن معدل درجات الحرارة قد يرتفع درجتين على المناطق الجنوبية مثل نجران وجنوب الرياض، ودرجة ونص على أغلب مناطق المملكة.وفي تصريحات سابقة، أوضح العقيل أن شتاء العام الحالي دافئ وسيكون أكثر في معدل الأمطار، مع انخفاض مستمر في الحرارة حتى نهاية فصل الشتاء.من جهته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالله العصيمي موجة برد وصقيع على شمال المملكة طوال الأسبوع المقبل.وقال عبدالله العصيمي عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "موجات باردة شديدة وتساقط للثلوج قد يكون كثيفا في الشام ومناطق شمال المملكة اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله".وأضاف "الموجات الباردة قد تكون الأشد منذ 8 سنوات وذلك ناتج عن تموج شديد في الغلاف الجوي وتذبذب شديد في القالب القطبي ينتج عنه تعمق الهواء القطبي حتى أجواء المملكة والله أعلم".وتابع العصيمي : "يسبق الأجواء شديدة البرودة المتوقعة الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه أجواء شتوية باردة أيضا من يوم الخميس حتى السبت، ثم ترتفع الحرارة مؤقتا بداية الأسبوع القادم قبل أن يبدأ تأثير الموجات القطبية الباردة على أجواء المملكة بإذن الله، وينصح متابعة التقارير الجوية الفترة القادمة".وكان المركز الوطني للأرصاد (NCM)، قد توقع بمشيئة الله، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة الجمعة والسبت على عدة مناطق.وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والباحة، حسب النموذج العددي السعودي.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل.كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.