الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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عاجل.. توقعات بهطول أمطار رعدية من اليوم وحتى السبت المقبل على هذه المناطق

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
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قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من الثلاثاء وحتى السبت المقبل .

المناطق المتأثرة بهطول الأمطار الرعدية في المملكة:اضافة اعلان


ونشر المركز المناطق المتأثرة في المملكة وفي مقدمتها العاصمة المقدسة وتشمل كل من "الجموم والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات".

وأضاف: "تبدأ من مساء يوم الثلاثاء وحتى الجمعة وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس".

وفي جدة تشمل كل من "رابغ وبحرة والليث"، وتبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، بينما في المدينة المنورة كل من "ينبع والعيص وبدر" وتبدأ الثلاثاء وحتى الخميس.

أما حائل فتشمل كل من "حائل والغزالة والشملي والحائط والشنان وبقعاء وسميراء والسليمي وموقق" وتبدأ من الثلاثاء وحتى الجمعة وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس.

في القصيم تشمل كل من "بريدة وعنيزة والبكيرية والأسياح ورياض والخبراء وعقلة والصقور والبدائع والرس والنبهانية والمذنب وعيون الجواء والشمالسية" وتبدأ من مساء الثلاثاء وحتى السبت.

وقال المركز إنه من المتوقع تساقط أمطار أيضا يومي الأربعاء والخميس في تبوك وتشمل الحالة كل من "البدع وضباء والوجه" .

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