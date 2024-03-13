عاجل.. توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة لمدة 5 أيام

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.



أمطار غزيرة وجريان السيول:

حالة الطقس على مكة المكرمة:

كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الأحد المقبل.وأوضحت أن مناطق عسير وجازان والقصيم والشرقية والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وأضم وميسان والعرضيات ومناطق الباحة وتبوك والمدينة المنورة، كما يتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم والمجمعة وثادق ومرات وضرما والغاط والزلفي وشقراء وحريملاء ورماح، ومنطقتي الشرقية والجوف.