السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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عاجل.. توقعات بتعرض المملكة لمنخفض قطبي.. ودرجات الحرارة ستنخفض لـ 6 مئوية

منخفض قطبي
منخفض قطبي
أ أ
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تعرض المملكة لمنخفض أصله قطبي يؤثر على شمالها وشمال غربها.

منخفض قطبي:

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وكتب الحصيني، على حسابه في منصة "إكس" قائلا: "وفقاً للنماذج العددية للطقس متوقع انتهاء الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ مع بعض الأمطار على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة".
وأضاف أن منخفضا أصله قطبي يؤثر على شمال وشمال غرب المملكة، ومتوقع تسرب هواء أصله قطبي وانخفاض تدريجي في الحرارة على الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية.
وأوضح أن الانخفاض يتراوح من ست إلى ثمان درجات مئوية عما سجلتها هذه الأيام لتعود الأجواء باردة ليلاً وطرفي النهار ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق خاصة الوسطى والشرقية وشرق الغربية ومتوقع استمرارها عدة أيام.

المتنزهات في الرياض:


ووجه الحصيني أيضا نصيحة للمتنزهين، حيث كتب قائلاً:"اكشتوا واحتاطوا"الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية خفيفة على الرياض والقصيم والشرقية ونجران، وملابس شتوية متوسطة على الشمالية تبوك والجوف وحائل والسواحل الغربية مكة ملابس ربيعية.

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