عاجل.. توقعات بتساقط الثلوج على جبل اللوز حتى هذا الموعد

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توقع خبير الطقس ومحلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، استمرار تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك حتى نهاية اليوم السبت.
تساقط الثلوج على جبل اللوزوقال القازنلي، لقناة الإخبارية: "متوقع استمرار تساقط الثلوج وتدني الحرارة على المناطق الشمالية من المملكة خاصة جبل اللوز في تبوك".
فيديو | محلل الطقس بالأرصاد عادل القازنلي: توقع باستمرار تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك حتى نهاية اليوم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PcUTCKQhmv— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2024
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره
عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض الملموس في
درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق
المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان،
عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كذلك على المنطقة الشرقية ، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).