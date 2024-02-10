عاجل.. توقعات بانخفاض الحرارة على معظم المناطق في هذا الموعد

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، انخفاض الحرارة على معظم المناطق نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله.





انخفاض درجات الحرارة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: أجواء المملكة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8MjfHdkpAd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2024

وقال العقيل، في مداخلة مع قناة "الإخبارية": "إن الحرارة ستكون حول معدلاتها مع انخفاض حرارة الأجواء خلال الأيام المقبلة".توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.