الجمعة، 20 شعبان 1445 ، 01 مارس 2024

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عاجل.. توقعات الأرصاد لطقس الجمعة: درجات الحرارة دون الصفر ورياح وأتربة على هذه المناطق

مركز الارصاد الوطني
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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 توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.اضافة اعلان

رياح مثيرة للأتربة والغبار 

ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير ، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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