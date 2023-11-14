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عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على مكة والمدينة ومعظم المناطق

أمطار المملكة 4
أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 7 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

أمطار ورياح نشطة على 3 مناطق

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

ضباب على الشرقية

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-44 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة البحر

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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