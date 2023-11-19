الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

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عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق

أمطار المملكة
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 11 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.
كما يُتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

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