عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار ورياح نشطة وسيول على 4 مناطق تستمر لساعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على 4 مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار ورياح نشطة وسيول وبرد وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من نجران وجازان وعسير والباحة.



أمطار وسيول ورياح نشطة



توقعات حالة الطقس



حريكة الرياح السطحية



وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على عسير والباحة وجازان حتى الـ الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بينما تستمر الحالة على نجران حتى الـ 3 فجر اليوم، بمشيئة الله.هذا وشهدت منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفة، شَملَت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظتي بلجرشي, والقرى, والمراكز التابعة لهما، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان و عسير.في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.