الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار على معظم مناطق المملكة لمدة 5 أيام.. وتحذيرات من الدفاع المدني

أمطار رعدية
أمطار
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.اضافة اعلان
كما دعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

 أمطار على معظم مناطق المملكة:


وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه ورنية والخرمة، ومنطقة الرياض لتشمل القويعية وثادق وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والغاط، وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض ووادي الدواسر ورماح وحريملاء والدرعية وضرما ومرات والمزاحمية والخرج والحريق وحوطة بني تميم.

 أمطار غزيرة وجريان للسيول:


وأشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

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