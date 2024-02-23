عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح على منطقتي تبوك والجوف

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.





حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.