عاجل.. توظيف فوري بشركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية في 8 مدن (تفاصيل)

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أعلنت شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية توفر وظائف شاغرة في 8 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الخبر، الأحساء، جازان، حفر الباطن)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف:



2- محاسب:



3- مُمثل مبيعات:



1- أمين صندوق:- مكان العمل (الرياض، جدة، أبها، الخبر، الأحساء، جازان).- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- دبلوم محاسبة.- مكان العمل (حفر الباطن).- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- التفرغ التام للعمل.- الخبرة والكفاءة.- اجتياز المقابلة.- مكان العمل (جدة، مكة المكرمة).- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- مؤهل مناسب (ثانوية فأعلى).التفاصيل:1- أمين صندوق:افتتاح معرضها الجديدفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن افتتاح معرضها الجديد الأول في العاصمة الرياض، وذلك في إطار خططها التوسعية في السوق .وقال السيد وجدي المخلافي الرئيس التنفيذي لشركة تمكين الدولية، ان افتتاح المعرض الجديد في الرياض يأتي استجابة للطلب المتزايد على منتجاتنا من قبل عملائنا في المملكة، ويعكس ثقتنا في قوة وإمكانيات هذا السوق ونحن نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، والتي تتميز بالجودة والابتكار والقيمة المضافة.وأوضح المخلافي أن المعرض الجديد يوفر مجموعة واسعة من الاْجهزة المنزلية، بما في ذلك الثلاجات، والغسالات، والافران، والتلفزيونات، والاْجهزة الصغيرة لكبرى العلامات التجارية ومنها جنرال سوبريم وال جي وسامسونج وسوني، وهيتاشي، وتوشيبا، وغيرها.كما أن شركة تمكين حريصة دائما على الاستفادة بالتطور التكنولوجي وبلورة ذلك من خلال تدشين أحدث صيحات التكنولوجيا بإعلان ربط اجهزه علاماتها التجارية (جنرال سوبريم) من خلال جهاز التحكم الذكي اليكسا وذلك من اجل تعميم مفهوم لحياة ذكية ذكية لعملائها.يذكر أن شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية تأسست منذ أكثر من 40 عاماً، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية في مجال مبيعات الجملة والتجزئة الموجودة في المملكة واشتهرت بتقديم مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية ذات الجودة العالية والسعر الجيد، بما يعكس التطور التكنولوجي الهادف إلى توفير الطاقة، ويدعم تنمية الاقتصاد ورؤية المملكة .2030