عاجل.. توضيح مهم من سكني.. هل يوجد وحدات سكنية بقسط 800 ريال؟

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن حقيقة وجود وحدات سكنية بقسط 800 ريال.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "هل عندكم وحدات سكنية حاليا، قسطها 800 ريال؟ ,أين موقعها إن وجدت؟".



سكني ومنتج القسط الميسر:



استحقاق الدعم السكني



منتج البناء الذاتي

