الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

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عاجل.. توضيح مهم من سكني.. هل يوجد وحدات سكنية بقسط 800 ريال؟

سكني
سكني
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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن حقيقة وجود وحدات سكنية بقسط 800 ريال.
جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "هل عندكم وحدات سكنية حاليا، قسطها 800 ريال؟ ,أين موقعها إن وجدت؟".اضافة اعلان

سكني ومنتج القسط الميسر:

وأجاب سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله : "مرحباً، تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة، وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنا".
كذلك تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن آلية التحقق من استحقاق الدعم السكني.

استحقاق الدعم السكني

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه : "مرحباً، كيف أعرف أنني من مستحقي الدعم السكني؟".
وأجاب سكني بقوله : "يمكنك معرفه حالة الاستحقاق من خلال حسابك الشخصي في منصة سكني من خلال الرابط التالي:
 "هنا"، وفي حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

أيضا أوضح سكني أن البناء الذاتي هو أحد منتجات منصة سكني، يهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب خلال مدة قصيرة.

منتج البناء الذاتي

يتكون منتج البناء الذاتي من ٤ خدمات (الأراضي – التصاميم – المقاولين – الإشراف الهندسي).
ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب. 
ويتعين على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بـ 4 شروط، وهي:
1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.

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