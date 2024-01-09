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عاجل .. توضيح مهم من التعليم بشأن حركة النقل للمعلمين والمعلمات

التعليم
وزارة التعليم
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فند المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي ما تم تداوله، عبر مواقع التواصل، بشأن حركة النقل للمعلمين والمعلمات.
وقال في بيان : "تابعت وزارة التعليم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول حركة نقل المعلمين والمعلمات، وتأكيداً على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية توضح الوزارة الآتي :اضافة اعلان

حركة النقل للمعلمين والمعلمات


- المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وهدف استراتيجي لتوجهات الوزارة.
- ما ذكر أن" حركة النقل للمعلمين والمعلمات لهذا العام الأخيرة" ، معلومة غير دقيقة، ولتوضيح ذلك فإن حركة النقل لهذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حالياً.
فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليمية، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.

- ما تم تداوله بخصوص تطبيق العقود المكانية على جميع المعلمين والمعلمات؛ فإن الوزارة تؤكد أن ما يتعلق بآلية وضوابط شغل الوظائف التعليمية التي تم إقرارها عام ١٤٤٤هـ والخاصة بوظائف العقود لا تشمل من تم تعيينهم قبل هذا التاريخ.

- من تم تعيينهم بنظام العقود من المعلمين والمعلمات؛ فإن وزارة التعليم تسعى جاهدة لدراسة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة ويحقق المصلحة التعليمية.



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