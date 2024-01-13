عاجل.. توضيح مهم لحساب المواطن حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية

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أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا مهمًا بشأن عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية.





توضيح مهم بشأن عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية اضافة اعلان



توضيح مهم بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد



ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟



أسباب نقص دفعة حساب المواطن أو عدم نزولها



كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟



وأوضح خلال رده على أحد المستنفيدين أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسمه فإنه بإمكانه الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة.وبين البرنامج أن الاستحقاق هو مقدار الدعم الذي سيمنحه حساب المواطن للمتقدم الرئيس وأسرته بناء على حالته.1 - عدد أفراد الأسرة.2 - إجمالي دخل الأسرة.3 - تركيبة الأسرة "أعمار التابعين أكبر أو أقل من 18".- عدم أهلية أحد التابعين.- تواجد أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.- إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الاستحقاق في حال كان المبلغ صفرًا.- إجمالي الدخل تجاوز حد الإعفاء من التناقص في حال كان المبلغ المستلم ناقصًا، ويمكن استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقل أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.وزارة الموارد وضعت يومًا بشكل ثابت وشهري يصرف فيه حساب المواطن وهو العاشر بالشهر، يأتي أحيانًا هذا الموعد مصادف لأي عطلة أسبوعية إن كانت الجمعة، وبالتالي يحدث هنا تقديم صرف الدعم.وفي بعض الأوقات يكون موعد الصرف السبت وبالتالي يتأخر الصرف حتى يوم الأحد، وبالنسبة لهذا الشهر الحالي فإن موعد الصرف يكون 10 يناير 2024 الذي يوافق 28 جمادى الآخر 1445.