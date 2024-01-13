السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توضيح مهم لحساب المواطن حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا مهمًا بشأن عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية.

توضيح مهم بشأن عدم توفر مستند لإثبات الاستقلاليةاضافة اعلان

وأوضح خلال رده على أحد المستنفيدين أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسمه فإنه بإمكانه الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة.

توضيح مهم بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

وبين البرنامج أن الاستحقاق هو مقدار الدعم الذي سيمنحه حساب المواطن للمتقدم الرئيس وأسرته بناء على حالته.


ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟

1 - عدد أفراد الأسرة.
2 - إجمالي دخل الأسرة.
3 - تركيبة الأسرة "أعمار التابعين أكبر أو أقل من 18".

أسباب نقص دفعة حساب المواطن أو عدم نزولها

- عدم أهلية أحد التابعين.
- تواجد أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.
- إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الاستحقاق في حال كان المبلغ صفرًا.
- إجمالي الدخل تجاوز حد الإعفاء من التناقص في حال كان المبلغ المستلم ناقصًا، ويمكن استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.


كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.
ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقل أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:
1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.
2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.
3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.

متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟

وزارة الموارد وضعت يومًا بشكل ثابت وشهري يصرف فيه حساب المواطن وهو العاشر بالشهر، يأتي أحيانًا هذا الموعد مصادف لأي عطلة أسبوعية إن كانت الجمعة، وبالتالي يحدث هنا تقديم صرف الدعم.


وفي بعض الأوقات يكون موعد الصرف السبت وبالتالي يتأخر الصرف حتى يوم الأحد، وبالنسبة لهذا الشهر الحالي فإن موعد الصرف يكون 10 يناير 2024 الذي يوافق 28 جمادى الآخر 1445.

اقرأ أيضا

ارتكبوا هذا الأمر.. شرطة تبوك تضبط 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي

عاجل.. أهم 10.. تخفيض رسوم الإقامة المميزة بالمملكة وإلغاء الكفالة لـ 5 مهن

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق لـ 8 صباحًا

توضيح عاجل لـ الضمان الاجتماعي حول صرف معاش مَن هو على رأس العمل

"الحج" تنبه ضيوف الرحمن لهذا الأمر المهم عند الذهاب إلى الحرمين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 11:00 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يسكن في منطقة حدودية

أهم 10 10:03 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. غرامة مشددة على المشاة عابري الطرق واعتماد خدمة جديدة عبر "توكلنا"

حساب المواطن 10:26 م الإثنين، 01 يناير 2024

صدور نتائج الأهلية للدورة 74 من حساب المواطن.. إليكم رابط التحقق

حساب المواطن - التسجيل 5:00 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

اقرأ أيضا

أمين عام مجلس التعاون الخليجي
8:09 م الجمعة، 12 يناير 2024

الأمين العام لمجلس التعاون: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

جامعة الأميرة نورة
8:01 م الجمعة، 12 يناير 2024

جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في برنامج رخصة العمل التطوعي

4555555555555
7:33 م الجمعة، 12 يناير 2024

الآن.. شاهد تكاثف الغيوم الممطرة على طريق الهدا بالطائف

65756764
7:15 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:00 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم لحساب المواطن حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية

رابت - الراتب - ريال -
2:00 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات

العالم فى اسبوع
7:10 م الجمعة، 12 يناير 2024

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

الموارد البشرية
6:58 م الجمعة، 12 يناير 2024

إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل

حساب المواطن - ريال
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

الإقامة المميزة
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال