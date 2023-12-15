عاجل.. توضيح مهم حول قرض الزواج للشباب.. الشروط والتقديم

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تمويل الزواج، هو إحدى منتجات التمويل الاجتماعي الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، ويهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 12,500 ريال. اضافة اعلان





مميزات المنتج



خطوات التقديم على قرض الزواج للشباب



شروط الحصول على قرض الزواج



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سقف التمويل يصل إلى 60 الف ريال .مدة تمويل تصل إلى 5سنوات.طريقة السداد بشكل شهري.بدون رسوم إدارية.الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.سجل الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.من القائمة الرئيسية، اختر (إضافة طلب جديد) ثم (طلب الحصول على تمويل جديد).من قائمة البرامج اضغط على أيقونة (تقديم) في خيار (منتجات الأفراد).من قائمة المنتجات اضغط على أيقونة (تقديم) في خيار (تمويل الزواج).املأ بيانات حقول التقديم، ومن ثم اضغط على (إرسال).بعد الإرسال أصبح لديكم رقم طلب، ويمكنكم متابعة حالته في نتائج الإجراءات.تشمل الشروط العامة:أن يكون الزواج للمرة الأولى، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري.يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.