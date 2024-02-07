عاجل.. توضيح من صندوق هدف بشأن سياسة التحقق حول جدية الباحثين عن عمل

أ أ

تفاعل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مع استفسار بشأن سياسة التحقق من جدية الباحثين عن عمل.





سياسة التحقق من جدية الباحثين عن عمل



جاء ذلك في رد من من صندوق هدف عبر حساب خدمة العملاء في منصة إكس، على استفسار بشأن سياسة التحقق في حالة البحث عن العمل.وأجاب صندوق هدف بقوله : "فيما يخص استفسارك، من التزامات الباحث عن عمل في سياسة التحقق من جدية الباحثين عن عمل: ألا يتجاوز عدد مرات رفضه لعرض عمل أو فرصة عمل حر أو فرصة عمل مرن مرتين".





"هدف" يجيب على تساؤلات مهمة حول برنامج دعم التوظيف



برنامج دعم الوظائف في القطاع الخاص وغير الربحي



البرامج التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية



4 شهادات اعتماد دولية "آيزو ISO"



وكان صندوق هدف قد أوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أبرز الأسئلة الشائعة لمنتج دعم التوظيف المقدم من هدف، هي على النحو التالي:1 – كم مدة الدعم في برنامج التوظيف؟- مدة الدعم تمتد لسنتين "24 شهرًا".2 – كم نسبة الدعم وأعلى سقف لها؟- نسبة الدعم الثابتة 30% تصل لـ 50% حال استحقاق نسب دعم إضافية، وبحد أقصى 3 آلاف ريال.3 – كم يمكنني معرفة تفاصيل مبالغ الدعم المستحقة للمنشآت؟- يمكن ذلك عن طريق الدخول على صفحة الفواتير بحساب المنشأة ببرنامج دعم التوظيف.4 – متى يتم إصدار الفواتير.. وما هو التاريخ المحدد لصرف الدعم؟- تاريخ إصدار الفواتير في برنامج دعم التوظيف هو من تاريخ 21 إلى 23 من كل شهر، وتاريخ إيداع المبالغ في حسابات المنشآت يكون بتاريخ 1 من شهر ميلادي.ويهدف البرنامج لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف.ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للدوام الكامل، ويمكن التسجيل في البرنامج على هذا النحو:1 - التسجيل عبر الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.2 - الدخول بحساب المنشأة على وزارة الموارد البشرية.3 - اختيار برنامج دعم التوظيف والموافقة على الشروط.4 - إضافة الآيبان الخاص بالمنشأة.ويحرص صندوق تنمية الموارد البشرية على رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا عبر مختلف قنوات التواصل، حيث نقدم لكم نتائج برنامج «صوت العميل» الذي يهدف إلى قياس معدل الرضا وذلك بمشاركة عملائنا في تقييم الخدمات والبرامج التي نقدمها في "هدف"، وذلك بالإشراف على:1 - برنامج هدف للقيادة.2 - برنامج "تسعة أعشار".3 - معاهد الشراكات الإستراتيجية.4 - تطوير قيادات المستقبل الوطنية.5 - دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.6 - تدريب وتوظيف على تخصصات نادرة.يأتي هذا في وقت حصل فيه صندوق تنمية الموارد البشرية على أربع شهادات اعتماد دولية "آيزو ISO" ، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التميز المؤسسي والالتزام بأعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات للمستفيدين وتحقيق رضا العملاء.وحاز الصندوق على شهادة ISO 10001 وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية ومدونات سلوك المنظمات لرضا العملاء وإرشادات أخلاقيات العمل، وشهادة 10002 ISO وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية لرضا العملاء للتعامل مع الشكاوى في المنظمات وإدارتها، وكذلك شهادة 10003 ISO وتمثل المعيار الدولي للمبادئ التوجيهية لرضا العملاء لحل النزاعات خارج المنظمات وإدارة الصراعات، بالإضافة إلى شهادة 10004 ISO وتمثل المعيار الدولي لإرشادات رضا العملاء للمراقبة والقياس.ويأتي حصول الصندوق على تلك الشهادات، نتيجةً لجهوده المستمرة في الاستفادة من الممارسات العالمية في تحقيق رضا العملاء، وتبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية.