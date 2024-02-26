عاجل.. توضيح من الجوازات بشأن تجزئة رسوم الإقامة للعمالة المنزلية

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم.



تقسيط رسوم الإقامة للعمالة



التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية



جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها خدمة العملاء، على مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تقسيط رسوم الإقامة للعمالة المنزلية.وأجابت الجوازات، بقولها: "السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل ( ثلاثة أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أصدرت توضيحًا بشأن التأخر في إصدار إقامة العاملة المنزلية.

جاء ذلك خلال ردها على مستفيد يؤكد استقدامه عاملة منزلية وتأخر في إصدار الإقامة أكثر من ٩٠ يومًا، وكيف يسدد غرامة التأخير.

وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، مؤكدة أنه لا يحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم.

وبينت أنه يمكن طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر.

كما يمكن معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال الحساب البنكي.

طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة التأهيل الشامل



إصدار هوية مقيم للأسرة والعمالة المنزلية



خطوات طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية



يأتي هذا في وقت أصدرت فيه "الجوازات"، توضيحًا بشأن طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل.وأوضحت أن ذلك يتم عبر منصة "تواصل"، وهي خدمة إلكترونية تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم "إقامة" لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة الجهة".1 - سجل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر.2 - سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل في أبشر.3 - اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.4 - اختر (إصدار الإقامة) من القائمة.5 - اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).6 - اختر المكفول المراد إصدار إقامة له.7 - اضغط (إصدار).8 - سيتم تسليم الإقامة من خلال خدمة توصيل الوثائق عبر البريد السعودي إلى عنوان واصل، إذا لم يكن لديك عنوان واصل، الرجاء إنشاء عنوان واصل من خلال الموقع الإلكتروني للبريد.