عاجل.. توضيح من التأمينات حول أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك للمستفيدين ومشتركي أنظمة التأمينات والتقاعد.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم سجلتني الشركه بالتأمينات بعدما أكملت شهرين عندهم بتاريخ أول يوم باشرت العمل وطالع عندي مدة الاشتراك ٢٩ يوما ومفروض ٦٠ يوما.. ما المشكلة؟".
التحقق من اشتراك التأمينات
وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "يمكنك التحقق من حالة الاشتراك باستخدام الرابط التالي "اضغط هنا".
وأضافت التأمينات: "كما يمكنك التسجيل والدخول لحسابك الرسمي في التأمينات الاجتماعية عبر الرابط "اضغط هنا".
صرف معاش التأمينات
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت اليوم، صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات اليوم الخميس.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "سيتم الإيداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم، وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".
موعد صرف المعاشات
ويتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.
في حين تصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي.
وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.