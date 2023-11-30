عاجل.. توضيح من التأمينات حول أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك للمستفيدين ومشتركي أنظمة التأمينات والتقاعد.

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم سجلتني الشركه بالتأمينات بعدما أكملت شهرين عندهم بتاريخ أول يوم باشرت العمل وطالع عندي مدة الاشتراك ٢٩ يوما ومفروض ٦٠ يوما.. ما المشكلة؟". اضافة اعلان





التحقق من اشتراك التأمينات



صرف معاش التأمينات



موعد صرف المعاشات

