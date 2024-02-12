عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن نسب الاشتراك بالفروع وعناصر الحسم

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع استفسار أحد المستفيدين بشأن نسب الاشتراك بالفروع وعناصر الحسم.



وقال مواطنة في سؤالها عبر حساب العناية بالعملاء : "السلام عليكم ممكن استفسار عن نسبه تحمل الموظف السعودي لتأمينات الاجتماعيه 10٪".





اشتراك التأمينات بالفروع



وأجابت التأمينات بقولها : "حياك الله، مرفق لكم نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الإشتراك من خلال الرابط التالي " اضغط هنا"





منحة الزواج تُصرف لمرة واحدة



شرط التأمينات لتقديم منحة الزواج



في سياق آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شرط حصول وريثة المشترك المتوفى على منحة الزواج.وقالت عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة".وأضافت: "ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب".وتشترط التأمينات أن يكون مورّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.وتقول إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها".وأوضحت أنه "إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".