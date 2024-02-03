السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن صرف الدفعة الأخيرة لدعم البناء الذاتي

الصندوق العقاري (2)
الصندوق العقاري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن، يستفسر عن سبب عدم تمكين ترحيل المعاملة للصندوق العقاري.

صرف الدفعة الأخيرة من الصندوق العقاري:

اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"  عند طلب صرف الدفعة الأخيرة من دعم البناء الذاتي من بنك الراجحي أفادني البنك من أنه لم يتمكن من ترحيل المعاملة للبنك العقاري.. علما أن مازال متبقي من المهلة ٣٦ عشرة أيام.. فما السبب؟".
وجاء الرد :" عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بطلب الدفعة بإمكانك متابعة طلب التقييم العقاري وصرف الدفعات من خلال الجهة التمويلية "البنك الممول".

 دفعات الإقراض المباشر من الصندوق العقاري:



تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل شخص يطالب فيه بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر.

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم.. السادة عناية المستفيدين أطالب بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر من صندوق التنمية العقاري".

وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن تم إيقاف طلب صرف الدفعات الإقراض المباشر بتاريخ 1443/3/18 .. سعدنا بتواصلك".

اقرأ أيضا

عاجل.. طقس بداية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أجواء شديدة البرودة

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عام

عاجل.. وزارة الرياضة تقرر حل مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية

اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 3:01 م الخميس، 01 فبراير 2024

أخبار السعودية.. مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير وفوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية

الصندوق العقاري- العقارات - سكني 1:50 ص الخميس، 01 فبراير 2024

ماذا تفعل عند عدم ظهور بياناتك لدى فرع الجهة التمويلية؟.. الصندوق العقاري يجيب

الصندوق العقاري 10:02 ص السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: بهذه الطريقة يمكن الحصول على خطاب "إخلاء طرف" لمتوفى

الصندوق العقاري- العقارات - سكني 12:00 ص الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. بعد إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني".. توجيه مهم لمتضرري الصندوق العقاري

اقرأ أيضا

ضباب
12:09 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

57567
12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

GFU0EshWkAAX6A9
12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

"المسند" يُبشر سكان الرياض حول درجات الحرارة في فبراير

مساند
11:40 م الجمعة، 02 فبراير 2024

بعد تطبيقها إلزاميًا.. فوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الصندوق العقاري (2)
11:02 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن صرف الدفعة الأخيرة لدعم البناء الذاتي

حساب المواطن
10:00 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي معرفة نصيب زوجها في دعم المواطن

مستورة
9:28 ص السبت، 03 فبراير 2024

لحظات يومية.. فيديو يوثق تفاصيل جديدة لعملية البحث عن "حميد الظاهري" مفقود بحر مستورة

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
9:02 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. توقعات الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة.. وتقلبات جوية على نجران

images
3:01 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من رياح وأتربة لـ 10 مساءً

أهم 10
1:56 ص السبت، 03 فبراير 2024

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة