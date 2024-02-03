عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن صرف الدفعة الأخيرة لدعم البناء الذاتي

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن، يستفسر عن سبب عدم تمكين ترحيل المعاملة للصندوق العقاري.





صرف الدفعة الأخيرة من الصندوق العقاري:

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دفعات الإقراض المباشر من الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" عند طلب صرف الدفعة الأخيرة من دعم البناء الذاتي من بنك الراجحي أفادني البنك من أنه لم يتمكن من ترحيل المعاملة للبنك العقاري.. علما أن مازال متبقي من المهلة ٣٦ عشرة أيام.. فما السبب؟".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بطلب الدفعة بإمكانك متابعة طلب التقييم العقاري وصرف الدفعات من خلال الجهة التمويلية "البنك الممول".تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل شخص يطالب فيه بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه " السلام عليكم.. السادة عناية المستفيدين أطالب بصرف الدفعة الرابعة من الإقراض المباشر من صندوق التنمية العقاري".وجاء الرد :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن تم إيقاف طلب صرف الدفعات الإقراض المباشر بتاريخ 1443/3/18 .. سعدنا بتواصلك".