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عاجل.. تنويه مهم من الموارد البشرية حول عودة المساعدات المقطوعة

الموارد البشرية
الموارد البشرية
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نفتْ وزارةُ الموارد البشريَّة، مساء أمس الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن عودةَ برنامج المساعدة المقطوعة.

حقيقة عودة المساعدة المقطوعةاضافة اعلان


وقالت الوزارة، في رد عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إن يمكنك الآن الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر والمزايا المُتاحة فيه والمشتملة على فئات أوسع وبرامج تمكين، تأتي بديلًا عن برنامج المساعدة المقطوعة».

معاش الضمان الاجتماعي


يشار إلى أن معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتمُّ منحه للمستفيدين، وفقا لما أكدته وزارة الموارد البشرية.

ويهدف البرنامجُ المموَّلُ من أموال الزَّكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعيَّة، ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقِّين للزَّكاة.
ووفقا للوزراة، فإنه يتمُّ إيقاف الضمان لعدم الالتزام بشروط الحصول على الدَّعم المالي، وعدم تحديث البيانات الشخصيَّة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار، وإثبات عدم بحث المستفيد القادر على العمل عن أيِّ فرص وظيفيَّة، وعدم التقدُّم إلى منصَّات التَّوظيف المعتمدة لدى الوزارة.

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