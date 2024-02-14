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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تسجيل كلمة المرور

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يسأل فيه كيفية تجاوز كلمة المرور رغم صحة بياناته أثناء التسجيل في البرنامج.

تسجيل كلمة المرور في حساب المواطن:

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وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للبرنامج يقول فيه " رفض  التسجيل برغم كل شي تمام بس رفض".
وأجاب البرنامج على استفساره بالقول :" أهلا بك ، لابد من إنشاء كلمة مرور خاصة بك تتضمن (أحرف انجليزية، أرقام ورموز) من ثمانية إلى عشرين، نسعد بخدمتك".

تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية:


وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن إمكانية تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " أقدر أغير بياناتي قبل ظهور أهلية الشهر القادم؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "نعم ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك " ملف المستفيد" وتحديث البيانات ثم الضغط على أيقونة حفظ".

تأثير إيقاف خدمات على حساب المواطن:


كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن إمكانية التسجيل في حساب المواطن حال إيقاف خدمات.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا عندي إيقاف خدمات.. هل أقدر أسجل بحساب المواطن  أو لازم يكون فيه دخل".
وجاء الرد :" وعليكم السلام ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

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