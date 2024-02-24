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عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تأثير"تمهير" على الدخل الشهري أو الضمان الاجتماعي

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المواطنين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن مدى تأثير برنامج "تمهير"على دعم المواطن.اضافة اعلان

تأثير تمهير على حساب المواطن:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. هل برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :" وعليكم السلام.. في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه في حسابك واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت ومصدر الدخل"غير ذلك،  وكتابة مصدر الدخل "برنامج تمهير"،وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

فاقد الأهلية في حساب المواطن:


كما أجاب حساب المواطن على سؤال من قبل مواطنة تستوضح عن الصورة والحالة التي يكون فيها الزوج فاقدا للأهلية.
وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا لخدمة المستفيدين تقول فيه :" كيف يكون الزوج فاقد الأهلية.. أنا زوجي فاقد الأهلية".
وجاء الرد من البرنامج على سؤالها :" أهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".
وأوضح أنه  في حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة.

التقديم بعقد مشترك لاستحقاق دعم المواطن:


أيضا رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية استحقاقه للدعم من حساب المواطن في حالة وجود عقد إيجار مشترك مع شقيقه.
وكان أحد الأشخاص قد بعث بسؤال يقول فيه :"مساء الخير عندي استفسار أنا عندي عقد ايجار مشترك مع أخوي ضايفيني في عقد الإيجار حقه أقدر أقدم به بحسابي الخاص و يقبلوني".
وجاء الرد :"أهلا بك، في حال وجود عقد إيجار لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك ".

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