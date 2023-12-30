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عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن المتزوج حديثا

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن ضرورة توفر عقد إيجار عند تقديم المتزوج في الحساب لأجل استحقاق الدعم.اضافة اعلان

تقديم المتزوج حديثا في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. توي متزوج وأبغى اقدم على حساب المواطن.. هل لازم عقد إيجار مع العلم ساكن مع والدتي".

وجاء الرد : " وعليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية " متزوج".. لا يلزمك توفر عقد إيجار".

انقطع عنه راتب والده في حساب المواطن:



أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل مواطن، انقطع عنه راتب والده المتقاعد وذلك بعد دخوله سن الـ 20 عاما.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه : " كيف أقدر أعدل على الراتب الشهري لأن أخويا كان ينزله راتب التقاعد حق أبويا والحين انقطع عنه عشان دخل ٢٠ سنة وهو لسه مو موظف".

وأجاب بالرد : " في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة " التابعين" إلى " لا توجد وظيفة " وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على أيقونة حفظ".






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