عاجل.. تنبيه مهم من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال

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أكدت المديرية العامة للمرور، على أن قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، مخالفة مرورية تستحق غرامة مالية من 1000 إلى 2000 ريال. اضافة اعلان

وقالت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" إن صدام المركبة يحمي هيكلها ويجنب تعرض قائدها للمخاطر .





25 مخالفة مرورية من الفئة الأولى



تركيب تجهيزات خاصة بالمركبات الرسمية



تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومتر



عدم الوقوف تمامًا عند الإشارة



عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية



العقوبات المقررة لهذه المخالفات (غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة).1. قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة2. سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).3. سير المركبة بدون لوحة خلفية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).4. استخدام لوحة غير عائدة للمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).5. استخدام لوحات غير نظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).6. تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).7. طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة) .8. قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها.9. تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.10. قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.11. المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.12. تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة.13. التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.14. الوقوف على خطوط السكة الحديدية.15. عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة.16. القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.17. عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف).18. عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية.19. عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.20. عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيس في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.21. عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية.22. عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.23. قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).24. عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.25. قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها.