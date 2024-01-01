الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

زلزال
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وجهت سفارة المملكة في اليابان تنبيها للمواطنين بتوخي الحذر وأخذ الحيطة ، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في كوارث حياتية.

زلزال اليابان:اضافة اعلان

وكتبت السفارة على حسابها في منصة "إكس" : " تتابع السفارة آثار الزلزال وتبعاته، مؤكدة سلامة المواطنين ولله الحمد".

وأضافت : " تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 متمنية السلامة للجميع".

تأثيرات زلزال اليابان:


وكانت الإذاعة اليابانية، قد ذكرت أنه تم انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد صباح اليوم الإثنين.

وأكدت السلطات اليابانية أن زلزالًا ضرب وسط البلاد بلغت قوته 7.6 درجة بمقياس ريختر، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.

وحذرت هيئة الأرصاد، من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

فيما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات الزلزال القوي وسط اليابان مع مخاوف بشأن المحطات النووية.

اقرأ أيضا

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد صرف دعم ساند ومعايير المفاضلة على الوظائف الإدارية بالتعليم

مذهل.. شاهد تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول وراء سد ريمان بالمدينة

"الغطاء النباتي" يعتني بمليون شجرة في روضة الخفس بالتعاون مع محمية الملك عبد العزيز الملكية

بمليار و400 مليون ريال.. تلبية 459 طلبًا لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها

التعليم تعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون لعام 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:38 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع حساب المواطن وأشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

جائزة المنتدى السعودي للاعلام 7:29 م السبت، 09 ديسمبر 2023

غدًا.. فتح باب التسجيل في جوائز المنتدى السعودي للإعلام

وزارة الداخلية 4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

ماجد الحقيل الشؤن البلدية 7:04 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

الحقيل: عدد المستفيدين من برامج الإسكان أكثر 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة
4:07 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق من الثلاثاء وحتى الجمعة

الضمان الاجتماعي المطور
4:05 م الإثنين، 01 يناير 2024

بالخطوات.. استعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي

تنزيل (1)
3:51 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إحالة منشأة في الدمام للنيابة العامة لارتكابها هذه المخالفة

سكني1
3:37 م الإثنين، 01 يناير 2024

"سكني" يتيح نقل وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

زلزال
6:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
5:31 م الإثنين، 01 يناير 2024

التأمينات تنشر رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري

نظام نور
5:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4:35 م الإثنين، 01 يناير 2024

طريقة الاستعلام عن فواتير الاشتراكات في التأمينات

حساب المواطن
4:34 م الإثنين، 01 يناير 2024

كم عدد أيام السفر خارج المملكة التي تؤدي إلى توقف حساب المواطن؟

الضمان الاجتماعي المطور
4:05 م الإثنين، 01 يناير 2024

بالخطوات.. استعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي