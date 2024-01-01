عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

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وجهت سفارة المملكة في اليابان تنبيها للمواطنين بتوخي الحذر وأخذ الحيطة ، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في كوارث حياتية.





زلزال اليابان: اضافة اعلان



تأثيرات زلزال اليابان:



وكتبت السفارة على حسابها في منصة "إكس" : " تتابع السفارة آثار الزلزال وتبعاته، مؤكدة سلامة المواطنين ولله الحمد".وأضافت : " تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 متمنية السلامة للجميع".وكانت الإذاعة اليابانية، قد ذكرت أنه تم انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد صباح اليوم الإثنين.وأكدت السلطات اليابانية أن زلزالًا ضرب وسط البلاد بلغت قوته 7.6 درجة بمقياس ريختر، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.وحذرت هيئة الأرصاد، من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.فيما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات الزلزال القوي وسط اليابان مع مخاوف بشأن المحطات النووية.