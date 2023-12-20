الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: ضباب وأتربة مثارة ورياح نشطة تستمر لساعات

رياح متربة 4
رياح نشطة وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات والتحذيرات لأهالي ثلاث مناطق بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

ضباب كثيف يحجب الرؤية


وتشمل الحالة الجوية تكون ضباب كثيف في منطقة القصيم، وخاصة الأسياح، ومن المتوقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم الأربعاء.

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أما في حائل فتوقع المركز، شبه انعدام في الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على بقعاء ومدينة حائل، كما توقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 صباحا، بمشيئة الله.

أتربة مثارة ورياح نشطة


بينما في منطقة عسير، فتوقع المركز الوطني للأرصاد، نشاط للأتربة المثارة والرياح النشطة والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية خاصة على تثليث، كما توقع أن تستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء.
كذلك في مكة المكرمة، توقع المركز رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية الأفقية على الخرمة والمويه ورنيه، وقد تستمر الحالة حتى السادسة من مساء اليوم بمشيئة الله.

أمطار على جدة والجبيل


وكانت العديد من الأحياء في جدة والجبيل، قد شهدت مساء أمس الثلاثاء هطول زخات من المطر، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.





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