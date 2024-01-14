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عاجل.. تقويم التعليم توضح تفاصيل خدمة عدم القدرة على التسجيل للاختبارات بسبب العمر

هيئة تقويم التعليم
تقويم التعليم
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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب تفاصيل خدمة  عدم القدرة على التسجيل في الاختبارات بسبب العمر.

اختبارات هيئة تقويم التعليم والتدريباضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن عدم إمكانية التسجيل بسبب العمر والإجراء المطلوب للاختبار.
وأجابت الهيئة بقولها: "بإمكانك تتبع خطوات خدمة عدم القدرة على التسجيل بسبب العمر من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

وصف الخدمة


خدمة إلكترونية لفتح التسجيل في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي في حال لم يتمكن المستفيد من التسجيل بسبب تاريخ الميلاد.

متطلبات تقديم الخدمة


- لابد من توفر أحد المتطلبات التالية:

- تعريف من المدرسة موضح فيه ختم المدرسة أو توقيع المدير/ة، وعلى ألا يكون مضى عليه أكثر من خمس سنوات.

- شهادة الثانوية العامة مكتملة التفاصيل ومدرج بها الإشعار وتاريخ الشهادة، وعلى ألا يكون متخرجاً قبل أكثر من خمس سنوات.

- إرسال قبول من الجامعة أو الجهة الطالبة للاختبار لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأكثر.

قنوات تقديم الخدمة


منصة الدعم الموحدة ويمكن الدخول إليها من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

خطوات تنفيذ الخدمة


• من خلال منصة الدعم الموحدة:
• اختيار (خدمات الأفراد)، ثم (دعم المختبرين - قياس).
• تسجيل الدخول.
• إضافة طلب جديد.
• تقديم الطلب.

ولمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على الفيديوهات الإرشادية التالية:
- طريقة رفع الطلب من (هنا).
- طريقة استعراض الطلب من (هنا).




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