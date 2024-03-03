الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تقويم التعليم توضح آلية تتبع خطوات خدمة إعادة تصحيح الاختبار

هيئة تقويم التعليم
تقويم التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب آلية وطريقة تتبع خطوات إعادة تصحيح الاختبار في ملف المستفيد.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، استفسر بشأن طريقة وآلية إعادة تصحيح الاختبار.اضافة اعلان

إعادة تصحيح الاختبار

وأجابت الهيئة، بقولها: "مرحباً.. بإمكانك تتبع خطوات خدمة إعادة تصحيح الاختبار في ملف المستفيد من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد  أعلنت نتائج اختبارات الرخصة المهنية (التخصصي) للمعلمين والمعلمات، التي أجريت خلال الفترة من 18 إلى 27 من يناير الماضي.
وأفاد العديد من المعلمين والمعلمات، على حساب تقويم التعليم، بتلقيهم إشعارات بنتائج الاختبارات عبر الرسائل النصية، علمًا بأنه يُشترط اجتياز الاختبارات بنجاح للسماح لهم بالعمل في وظائفهم التعليمية. 

الرخصة المهنية للوظائف التعليمية


تعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة.

اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

ويتطلب الحصول على الرخصة المهنية اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.
وطبقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م.
وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%).
ويبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.
وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.

مدة سريان اختبار الرخصة المهنية 

تعد الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.
كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.

شروط الرخصة المهنية 

تشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

اقرأ أيضا

بعد اعتمادها من الحقيل.. تفاصيل تحديثات اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية

السيول أنهارًا.. شاهد تساقط أمطار غزيرة جنوب محافظة ثادق بالرياض

عاجل.. السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

داهم أوكارهم.. الأمن يوجه ضربات قاصمة ويُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

شاهد.. لحظة إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم 1:09 ص الجمعة، 01 مارس 2024

متى يتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية التخصصي؟ .. توضيح مهم من تقويم التعليم

هيئة تقويم التعليم 2:48 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

60 معيارًا لتطبيق التعليم المدمج داخل المدارس.. التفاصيل

هيئة تقويم التعليم 9:54 م الأحد، 18 فبراير 2024

حال الحجز بالخطأ.. كيف يمكن إلغاء اختبار التحصيلي؟

هيئة تقويم التعليم 9:03 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

عاجل.. تقويم التعليم: 4 خطوات لتعديل أو حذف اختبار