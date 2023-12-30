السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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عاجل.. تقترب من الصفر.. السودة تسجل أدني درجة حرارة اليوم بالمملكة

درجة الحرارة - تحت الصفر - الارصاد - الطقس
أرشيفية
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كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان وشرورة أعلى درجة حرارة "31" مئوية، فيما سجلت السودة 3 درجات فقط.اضافة اعلان

درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم في جدة وبيشة "30" درجة، ومكة المكرمة ووادي الدواسر والقنفذة "29" مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ"3" مئوية، تليها طريف "7" درجات، وحائل وعرعر "8" درجات، وكلّ من سكاكا ورفحاء والقريات "9" درجات، فيما سجلت أبها وتبوك "10" مئوية.
وسجلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات، أعلى نسبة رطوبة "100%".

توقعات المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول وبرد على الرياض والقصيم:


وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع  الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

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