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عاجل.. تفاصيل وفاة طالب سقط من سطح مدرسة في مكة.. وتحقيقات أمنية

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إدارة مكة التعليمية
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لقي طفل مصرعه اليوم الأحد، جراء سقوطه من سطح مدرسة في منطقة مكة المكرمة.

وفاة طالب سقط من سطح مدرسة في مكةاضافة اعلان

ونشرت وكالة تعليق الدراسة على حسابها في منصة "إكس"، ما يفيد بوفاة طالب سقط من سطح مدرسة في مكة المكرمة.


تحقيقات موسعة بعد وفاة طالب سقط من سطح مدرسة

وأكدت أن الجهات الأمنية والإسعافية تلقت بلاغًا مفاده سقوط طالب كان قد اعتلى سطح المدرسة وسقط أرضًا، وعند وصول الفرق الإسعافية اتضحت وفاته متأثرًا بروحه جراء سقوطه من سطح المدرسة.



وما زالت الجهات المختصة تحقق في ملابسات الحادثة، التي شهدتها إحدى المدارس الواقعة في حي السبهاني جنوب العاصمة المقدسة.

يأتي هذا في وقت استقبلت فيه مدارس المملكة حوالي ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام، اليوم الأحد  بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

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