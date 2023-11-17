عاجل.. تفاصيل مهمة حول ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (فيديو)

أ أ

قال صالح الديري، المختص في الموارد البشرية، إن أي عمل أو تقرير أو مشروع يتم إنجازه خارج ساعات العمل يستحق الموظف عليه مكافأة عمل إضافي. اضافة اعلان

وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن المسؤول يمكن أن يطلب من مرؤوسه إعداد تقرير عن مشروع ما، أو القيام بزيارة ميدانية إلى جهة معينة.

لكنه بين أن للمنظمة، أو إدارة المراجعة وتطبيق السياسات فيها أن تقول إن هذا الأمر مخالف، وتسأله: ما الذي فعلته خلال ساعات الدوام الرسمية؟، نظرًا لأن من حقها أن تسأله عن مهامه وما أنجزه خلال دوام العمل، وبناءً عليه تحدد أنه لا يستطيع إنجاز هذا العمل خلال ساعات العمل.







مختص في الموارد البشرية يوضح تفاصيل ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل pic.twitter.com/cNVlq0esdn فيديو | "أي عمل أو تقرير أو مشروع خارج ساعات العمل يستحق الموظف عليها بمكافأة عمل إضافي"مختص في الموارد البشرية يوضح تفاصيل ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل #الإخبارية November 17, 2023





ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين



وأقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضوابط العمل لمنسوبي المؤسسات والهيئات العامة خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين.ووافق المجلس لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، على العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي:- أن يكون التكليف وفقًا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.- أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.