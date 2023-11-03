الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو..

عاجل.. تفاصيل مؤلمة ومؤثرة يرويها سجين بسبب المخدرات : "جلبت البلاء لأهلي"

2023-11-02_20-38-05
السجين
أ أ
روى سجين معاناته بسبب المخدرات وكيف تسببت في ضياع حياته وجلب المصائب له ولعائلته .


دخول السجن:


وقال إن المخدرات كانت سببا في البلاء لأهله وليس له فقط، مضيفا "بعدما دخلت السجن ندمت على كل شيء فعلته".اضافة اعلان


صاحبه كان سببا في دخوله السجن:


وأضاف: "اتصل علي واحد من أصحابي وقال إن معه حمولة وطالبه بالذهاب إلى سوق الخضار لحملها".

وأشار إلى أن صاحبه أخبره أن تلك الحمولة بها 23 كرتونة بداخلها حبوب مخدرة، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء تسلمه وتسليمه لتلك المواد المخدرة.


قصة مؤثرة:


في وقت سابق، روى سجين قصة مؤثرة عن سجنه بسبب تجارته في المواد المخدرة، والتي تسببت في بعده عن أسرته.


وقال إن أحد أصدقائه عرض عليه نقل كمية من المخدرات مقابل مبلغ من المال فوافق على ذلك.

وأضاف: "لو رجع بي الزمان أكيد لن أمشي في هذا الطريق مجددا".

البعد عن أولاده وزوجته 

وتابع: أكثر شيء آلمني هو بعدي عن أولادي وزوجتي وأبوي لأني أنا أرعاه".

قضية مخدرات



وفي ذات السياق، روى سجين آخر قصته المؤلمة بعد إلقاء القبض عليه أثناء تجارة المواد المخدرة والسموم.


وأضاف في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي مخدرات صاري لي مغترب عن أمي 14 سنة، أتمنى الموت، قضيتي استقبال مخدرات".


وتابع: "اتصل بي أحد الأشخاص وأخبرني عن وصول تريلا إلى الرياض، وأخبرني أن بها مخدرات وقال لي أذهب لترى وضعها، وحين ذهبت تم القبض علي


وواصل: "الموقف اللي ندمان عليه إني اتبعت كلام أخوي وجابني عن طريق المخدرات وانحرمت من أهلي".




 

اقرأ أيضا

Capture
12:11 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة تدشن منطقة صالة التأشيرات السياحية

2023-11-02_22-22-17
11:29 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

فيديو متداول يوثق لحظة تعرض شاب لصاعقة أثناء نزهة ليلية

أمطار المملكة 6
10:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل .. أمطار غزيرة وسيول جارفة بدءاً من الغد و"المدني" يحذر الجميع

أهم 10
10:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين ومفاجأة أسعار تذاكر الطيران ومنحة الزواج

اقرأ أيضا

"هالكيكية أول علامات السيل".. الزعاق يبشر : السنة سنة خير

"الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة في المدينة ورفحاء وأملج

عاجل.. مفاجأة عن أسعار تذاكر الطيران خاصة الرحلات الداخلية (تفاصيل)

القبض على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (58)كيلوجرامًا من القات

عاجل..تساقط لأشجار النخيل وتحطم زجاج السيارات .. ماذا يحدث بالقطيف والدمام؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

المديرية العامة المخدرات 9:40 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنجاز جديد للداخلية في ضبط شبكات تهريب المخدرات خلال هذه الفترة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 7:11 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

الإطاحة بمروجي السموم في جدة وعسير .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

قصة سجين 7:44 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سجين يروي قصة مؤثرة : " شلة المخدرات دمرتني وأصبحت بلا هوية أو قيمة"

الحرب على المخدرات 1:18 م السبت، 07 أكتوبر 2023

في "تبوك وجدة والدمام".. الإطاحة بمروجي السموم وإحالتهم للنيابة

اقرأ أيضا

نخيل متعدد الرؤوس
7:31 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

حتى لا يختلط عليك الأمر .. طريقة التفريق بين "النوى النابت" وفرخ النخيل

ر
7:31 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

شرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة

Capture
7:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. غلق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام بسبب غزارة الأمطار

النيابة العامة - جديد
6:20 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"حالتان لا يتم تسجيلهما".. توضيح مهم من النيابة العامة عند تسجيل العلامات التجارية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2023-11-02_20-38-05
12:00 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل مؤلمة ومؤثرة يرويها سجين بسبب المخدرات : "جلبت البلاء لأهلي"

حساب المواطن - الدعم الشهري
10:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

فرد مستقل بحساب المواطن.. هل يمكنه تسجيل شقيقه الأصغر لأجل استحقاق الدعم؟

أهم 10
10:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين ومفاجأة أسعار تذاكر الطيران ومنحة الزواج

طيران ناس
9:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. مفاجأة عن أسعار تذاكر الطيران خاصة الرحلات الداخلية (تفاصيل)

النخيل
8:05 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل..تساقط لأشجار النخيل وتحطم زجاج السيارات .. ماذا يحدث بالقطيف والدمام؟

حساب مواطن
7:22 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم