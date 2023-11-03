عاجل.. تفاصيل مؤلمة ومؤثرة يرويها سجين بسبب المخدرات : "جلبت البلاء لأهلي"



دخول السجن:

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صاحبه كان سببا في دخوله السجن:



قصة مؤثرة:

قضية مخدرات

روى سجين معاناته بسبب المخدرات وكيف تسببت في ضياع حياته وجلب المصائب له ولعائلته .وقال إن المخدرات كانت سببا في البلاء لأهله وليس له فقط، مضيفا "بعدما دخلت السجن ندمت على كل شيء فعلته".وأضاف: "اتصل علي واحد من أصحابي وقال إن معه حمولة وطالبه بالذهاب إلى سوق الخضار لحملها".وأشار إلى أن صاحبه أخبره أن تلك الحمولة بها 23 كرتونة بداخلها حبوب مخدرة، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء تسلمه وتسليمه لتلك المواد المخدرة.في وقت سابق، روى سجين قصة مؤثرة عن سجنه بسبب تجارته في المواد المخدرة، والتي تسببت في بعده عن أسرته.وقال إن أحد أصدقائه عرض عليه نقل كمية من المخدرات مقابل مبلغ من المال فوافق على ذلك.وأضاف: "لو رجع بي الزمان أكيد لن أمشي في هذا الطريق مجددا".البعد عن أولاده وزوجتهوتابع: أكثر شيء آلمني هو بعدي عن أولادي وزوجتي وأبوي لأني أنا أرعاه".وفي ذات السياق، روى سجين آخر قصته المؤلمة بعد إلقاء القبض عليه أثناء تجارة المواد المخدرة والسموم.وأضاف في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي مخدرات صاري لي مغترب عن أمي 14 سنة، أتمنى الموت، قضيتي استقبال مخدرات".وتابع: "اتصل بي أحد الأشخاص وأخبرني عن وصول تريلا إلى الرياض، وأخبرني أن بها مخدرات وقال لي أذهب لترى وضعها، وحين ذهبت تم القبض عليوواصل: "الموقف اللي ندمان عليه إني اتبعت كلام أخوي وجابني عن طريق المخدرات وانحرمت من أهلي".