عاجل.. تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر منصة أبشر.. في 3 خطوات

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طريقة تنفيذ الخدمة:



أعلنت منصة أبشر عن تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر حساب المستفيد في المنصة بخطوات سهلة ويسيرة.وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس : "الآن عبر منصة أبشر ، يمكنك تسجيل عنوانك الوطني بكل سهولة".- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي- اختيار الخدمات العامة- اختيار خدمة العنوان الوطني



وكانت منصة أبشر، قد كشفت اليوم الخميس، عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال.





إجراءات استخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال



خدمة إلكترونية تمكّن الفرد من إصدار هوية مقيم



خطوات إصدار هوية مقيم



شروط استخدام خدمة إصدار هوية مقيم

