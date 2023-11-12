عاجل.. تفاصيل التبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل بالمملكة

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طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة "استطلاع"، مشروعًا يهدف إلى تطوير برنامج وطني لإدارة البلاغات والتحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية. اضافة اعلان

يأتي ذلك من خلال توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.

ويسري تطبيق هذه السياسة على منشآت القطاع العام والخاص والقطاع الغير ربحي ومنسوبيها (موظفين / عاملين)

وألزمت الوزارة صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع غير الربحي أو من يفوضونه، بالتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، من خلال الحساب الخاص بهم في المنصة الإلكترونية، وفقًا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل.





الأدوار والمسؤوليات

أولاً - التبليغ



ثانيًا - الاستجابة للطوارئ



ثالثًا - إدارة البلاغ



رابعًا - التحقيق



خامسًا - اعتماد نتائج التحقيق



سادسًا - اعتماد الإصابات



سابعًا - معالجة الإصابة



ثامنًا - إصدار العقوبات



تاسعًا - أرشفة/توثيق البيانات



عاشرًا - متابعة الامتثال



الحوادث الخطيرة



تصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ



حوادث العمل غير الخطيرة



يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه المهام التالية: -التبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من خلال الحساب الخاص بهم في المنصة الالكترونية وفقا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل في "حادي عشر" الجدول رقم 1.إضافة بيانات العاملين/الموظفين في حسابها في المنصة الالكترونية وتزويدهم برابط رفع بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والشكاوى ذات العلاقة.إدارة حسابها في المنصة الالكترونية ومتابعة حالة البلاغات والشكاوى الواردة حيال حوادث وإصابات العمل أو الامراض المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل في "حادي عشر" الجدول رقم 1.توعية العامل/الموظف عن أهمية الإبلاغ وتوثيق حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من خلال المنصة الالكترونية.يتولى القطاع الصحي رصد حوادث واصابات العمل والامراض المهنية التي يستقبلها في العيادات والمستشفيات من قبل العاملين/الموظفين والابلاغ عنها من خلال المنصة الالكترونية.يحق للعامل / الموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال المنصة الالكترونية.تتولى الأمانة العامة للمجلس إشعار الجهات ذات العلاقة ببلاغات الحوادث الواردة كلاً حسب اختصاصه.تتولى الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ الاستجابة لحالات الطوارئ وتبادل بيانات بلاغات الحوادث المرتبطة بالعمل مع الأمانة العامة للمجلس من خلال المنصة الالكترونية.تتولى الأمانة العامة للمجلس إدارة المنصة الالكترونية ومتابعة بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية وإخطار الجهات ذات العلاقة.تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل إجراءاتها النظامية حيال بلاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية التي تخضع لتغطية فرع الأخطار المهنية، وتبادل بيانات بلاغات الحوادث المرتبطة بالعمل مع الأمانة العامة للمجلس من خلال المنصة الالكترونية.تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية الاطلاع والمتابعة على بلاغات الحوادث الواردة من المنشآت التي تخضع تحت تنظيمها الاشرافي من خلال المنصة.يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه الاستجابة للبلاغات الواردة من العامل/الموظف الخاضع لإشرافه خلال مدة زمنية لا تتجاوز يومي عمل.يقوم صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه بتكليف "محقق حوادث واصابات عمل" معتمد من الأمانة العامة للمجلس للتحقيق في حوادث واصابات العمل والامراض المهنية من المستوى الأول التي تحدث داخل بيئة العمل بهدف الوصول لمسببات الحادث الجذرية والرفع بها من خلال المنصة الالكترونية.تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس لطلب تفعيل المستوى الثاني وتشكيل فريق التحقيق المختص مع تحديد الجهات ذات العلاقة للمشاركة مع الفريق للوصول لمسببات الحادث الجذرية من خلال المنصة الالكترونية في حال رأت الحاجة لذلك.يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول الأول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي أو من يفوضونه اعتماد نتائج تقارير الحوادث وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3.تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية المصادقة على نتائج تقارير الحوادث للمستويين الأول والثاني الواردة من المنشآت التي تخضع لإشرافها وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3 باستثناء تقارير الامراض المهنية.تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة تفعيل إجراءاتها النظامية حيال اعتماد نتائج تقارير الأمراض المهنية للمستويين الأول والثاني "في جوانب الأمراض المهنية" للعاملين والموظفين الخاضعين لنطاقهم الإشرافي.يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية او من يفوضه اعتماد نتائج التحقيقات من المستوين الأول والثاني للحوادث التي تقع داخل نطاق الجهة الحكومية وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 1 و2 و3.تتولى الأمانة العامة للمجلس حفظ نتائج تقارير الحوادث المستويين الأول والثاني في المنصة الالكترونية.تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل إجراءاتها النظامية حيال اعتماد الإصابات المهنية والتعويضات الناشئة عنها بناء على نتائج تقارير الحوادث المستويين الأول والثاني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها "للعاملين الخاضعين لتغطية فرع الأخطار المهنية".تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التكلفة العلاجية لإصابة العامل المسجل في نظامها بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وفي حال عدم اعتماد إصابة العمل او المرض المهني وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها فتعود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صاحب العمل لتحصيل كامل التكاليف المالية المترتبة على علاج العامل المصاب.يتولى صاحب العمل في القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي أو من يفوضوه معالجة الإصابات المهنية للعامل/الموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية أو على نفقته الخاصة في حال لم يتم قبول الإصابة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب عدم نظاميتها وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.يتولى المسؤول الأول في القطاع العام أو من يفوضه معالجة الإصابات المهنية للموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية، وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية اصدار الجزاءات والعقوبات في حال عدم الامتثال لأحد بنود هذه السياسة حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة مع تزويد الأمانة العامة للمجلس بنسخة من المخالفة لتوثيقها في المنصة الالكترونية، وفي حال عدم وجود عقوبات فيتم التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس لاتخاذ اللازم.يُعاقب كل من يخالف تطبيق أحد بنود هذه السياسة بالعقوبات التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية.تتولى الأمانة العامة للمجلس أرشفة/توثيق وتبادل بيانات حوادث واصابات العمل والامراض المهنية مع الجهات ذات العلاقة، كما يجوز لها مشاركة سجلات حوادث المنشآت مع منشآت أخرى بعد موافقة صاحب المنشأة او من يفوضه على مشاركة البيانات.تتولى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاعات الاقتصادية متابعة امتثال المنشآت التي تخضع تحت نطاقها الاشرافي لعمليات التبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والتحقيق في حوادثها وتنفيذ التوصيات من خلال المنصة الالكترونية.كما تتولى الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحفيز القطاع العام والخاص والغير ربحي على الإمتثال لتطبيق السياسة.وعرف البرنامج الحوادث الخطيرة درجة "د – ه"، بأنها الحوادث التي ينتج عنها إصابات جسيمة أو مرض مهني للأشخاص في العمل، أو المجتمع أو أضرار وخسائر كبيرة في الممتلكات.أما الحوادث غير الخطيرة درجة "ب – ج"، فهي الحوادث التي ينتج عنها خسائر أو إصابات طفيفة لا تتطلب دخول العامل أو الموظف إلى المستشفى.وعرّف البرنامج الأحداث الوشيكة درجة "أ"، بأنها الأحداث التي تقع أثناء العمل أو بسببه، وقد تلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات دون تحقق ذلك، فضلا عن أن الإصابة الجسيمة: هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل وأدت إلى عجز دائم أو كلي.وصنف البرنامج الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.ويتم الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة من المستوى الثاني "و" خلال 24 ساعة من تأكيد حالة الوفاة من قبل الجهة المختصة.وألزم البرنامج صاحب العمل بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة بالمستوى الثاني "د / ه"، خلال ثلاث أيام عمل من وقوع الحادث، والحوادث غير الخطيرة بالمستوى الأول "ب /ج"، خلال سبعة أيام عمل.أما الأحداث الوشيكة المستوى الأول "أ"، فيجب الإبلاغ عنها خلال عشرة أيام عمل.وتصنف الحوادث الخطيرة من المستوى الثاني "و" وفقًا لعدد الوفيات أو حالة وفاة أو إصابة جسيمة،أما الحالة الخطيرة بالمستوى الثاني "ه" فتسير وفقًا لإصابات بليغة في أعضاء حيوية، أو ما قد ينجم عنها إعاقة جزئية، أو احتمالية مرض مهني "مزمن".وتحدد الحوادث الخطيرة بالمستوى الثاني، "د"، وفقًا لـ احتمالية مرض مهني "غير مزمن" أو إصابة أدت إلى المكوث في المشفى.أما الحوادث غير الخطيرة بالمستوى الأول "ج"، فتحدد وفق إصابة أدت إلى تدخل طبي، أو أعراض مرض مهني.وتصنف "ب" وفقا الإصابة أو مرض أدى إلى غياب عن العمل لمدة زمنية محددة، إصابة أو مرض تتطلب تغيير الوظيفية بشكل مؤقت.وتطبق حالة الحادثة الوشيكة، المستوى الأول "أ"، وفقًا لإصابة تتطلب الإسعافات الأولية أو حادث وشيك أو الظروف والتصرفات غير الآمنة.وأوجب البرنامج الوزارة الإبلاغ عن حوادث العمل ذات الخسائر المادية خلال المدة النظامية المحددة السابق ذكرها ووفقا لتصنيف الحوادث الخطيرة من المستوى الثاني، والتي قد تبلغ أكثر من 75% من رأس مال المنشأة للحادثة الخطيرة "و"، ما بين 50% - 74% من رأس مال المنشأة، للحادثة الخطيرة هـ، وما بين 25% - 49% للحادثة الخطيرة "د".وأوضح البرنامج، أنه إذا كانت نتائج وأثر الحادثة غير الخطيرة بالمستوى الأول ما بين 10% - 24% من رأس مال المنشأة، "ج"، أو ما بين 1% - 9% من رأس مال المنشأة "ب"، أو أقل من 1% من رأس مال المنشأة "أ" بالنسبة للحوادث الوشيكة.