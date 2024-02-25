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عاجل.. تفاصيل إغلاق عدد من الفنادق والشقق المخدومة بمكة والمدينة

وزارة السياحة
السياحة
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أعلنت وزارة السياحة عن غلق عدد من الفنادق والشقق المخدومة، مشددة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة النشاط.

غلق عدد من الفنادق والشقق المخدومة في مكة والمدينة:

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وبحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها في منصة "إكس"، فقد واصلت وزارة السياحة ضمن حملة "ضيوفنا أولوية"، جولاتها الرقابية على مرافق الضيافة بمختلف أنواعها.
وأوضحت الجولة شملت فنادق وشقق مخدومة وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى الوقوف على مدى التزامها بنظام السياحة ولوائحه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
أيضا نفذت الفرق الرقابية للوزارة في العاصمة المقدسة أكثر من 3500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة العامة بالعاصمة المقدسة.
ورصدت الوزارة أكثر من 1650 مخالفة، حيث أسفرت الجولات عن إغلاق 298 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص.

الجولات التفتيشية في المدينة المنورة:


 كما استمرت الجولات التفتيشية في المدينة المنورة، حيث نفذت الفرق الرقابية للوزارة أكثر من 2200 جولة رقابية وتفتيشية على المرافق الضيافة.
وقد تم من خلالها رصد أكثر من 1000 مخالفة وأسفرت أيضا عن إغلاق 59 منشأة مخالفة لممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

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