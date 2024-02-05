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عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة في المنطقة بسبب الطقس
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.اضافة اعلان
 وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.


تقني الباحة يعلن تعليق الدراسة 

وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، عن تعليق الدراسة اليوم الاثنين في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.
 وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

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