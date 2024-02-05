عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة. اضافة اعلان

وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.





محافظة المندق ومحافظة بني حسن ومحافظة بلجرشي ووسط الباحة. بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي ليوم غد الاثنين الموافق 24 / 7 / 1445 هـ في المحافظات التالية:محافظة المندق ومحافظة بني حسن ومحافظة بلجرشي ووسط الباحة. pic.twitter.com/LuZKpOTilx February 4, 2024

تقني الباحة يعلن تعليق الدراسة



🔴 بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق وتحويل التدريب "عن بعد" يوم غد الأثنين ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ لكافة المتدربين بالفترة الصباحية والمسائية (البكالوريوس -… pic.twitter.com/aUCstI3nx1 February 4, 2024

وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، عن تعليق الدراسة اليوم الاثنين في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.