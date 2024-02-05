عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.
وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي ليوم غد الاثنين الموافق 24 / 7 / 1445 هـ في المحافظات التالية:— إدارة تعليم الباحة (@MOE_BHH) February 4, 2024
محافظة المندق ومحافظة بني حسن ومحافظة بلجرشي ووسط الباحة. pic.twitter.com/LuZKpOTilx
تقني الباحة يعلن تعليق الدراسة وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، عن تعليق الدراسة اليوم الاثنين في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.
وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.
🔴 بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تعليق التدريب الحضوري بمنشآت التدريب التقني بالباحة والمندق وبلجرشي والعقيق وتحويل التدريب "عن بعد" يوم غد الأثنين ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ لكافة المتدربين بالفترة الصباحية والمسائية (البكالوريوس -… pic.twitter.com/aUCstI3nx1— التدريب التقني بمنطقة الباحة (@TVTC_albaha) February 4, 2024
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