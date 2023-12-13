عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة

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أعلنت بعض الإدارات التعليمية في المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء؛ نظرًا للتغيرات في الأحوال الجوية، وذلك بناءً على التقارير التي وردت من مركز الأرصاد
الجوية.
الدارسة "عن بعد" لضمان سلامة الجميعوأفادت التقارير بأن حالة الطقس في بعض المناطق بالمملكة لن تكون مستقرة،
مما دعت الحاجة إلى تحويل الدراسة الحضورية إلى عن بعد لتكون عبر منصة مدرستي
لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.
جامعة الحدود الشماليةوجه رئيس جامعة الحدود الشمالية
أ.د. أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لهذا اليوم الأربعاء 2023/12/13م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها.
منطقة الليث والقنفذة أعلنت الإدارة
التعليمية في منطقة الليث بتحويل الدراسة اليوم الأربعاء، لتكون عن بعد عبر منصة
مدرستي لكافة المدارس ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإشراف التربوي بمنطقة الليث ومكاتب
التعليم بأضم،
كما أعلنت إدارة تعليم القنفذة عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي، وذلك بناءً على التقارير التي وردت من المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الأحوال الجوية غير مستقرة.
جامعة الملك خالد أعلنت جامعة
الملك خالد تأجيل الاختبارات المقررة لليوم الأربعاء، وتعليق الدراسة الحضورية،
وجعلها عن بُعد في كليات الجامعة في المحافظات التهامية (رجال ألمع ومحايل عسير
وبارق والمجاردة).
وقالت الجامعة إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، تقرَّر تحويل الدراسة عبر منظومة التعلُّم الإلكتروني "البلاك بورد".
جامعة الباحةأعلنت جامعة
الباحة تعليق الدراسة الحضورية في كلية المخواة، اليوم الأربعاء، وجعلها عن بُعد، عبر منظومة رافد لطلاب وطالبات كلية
العلوم والآداب بالمخواة.
وكانت إدارة تعليم المخواة ومنشآت التدريب التقني بمحافظة المخواة قد أعلنت تعليق الدراسة والتدريب الحضوري اليوم الأربعاء.
إدارة تعليم مكة
المكرمةأعلنت إدارة
تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية بالفترة الصباحية في جميع المدارس
للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس بتعليم (مكة المكرمة، الجموم، الكامل وبحرة) اليوم
الأربعاء.
وتَقرر أن تكون الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، لجميع المدارس التي أعلنت تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد، اليوم الأربعاء.
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