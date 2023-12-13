الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة

تعليق الدارسة1
تعليق الدارسة في عدد من المدارس والجامعات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت بعض الإدارات التعليمية في المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء؛ نظرًا للتغيرات في الأحوال الجوية، وذلك بناءً على التقارير التي وردت من مركز الأرصاد الجوية.اضافة اعلان

الدارسة "عن بعد" لضمان سلامة الجميع

وأفادت التقارير بأن حالة الطقس في بعض المناطق بالمملكة لن تكون مستقرة، مما دعت الحاجة إلى تحويل الدراسة الحضورية إلى عن بعد لتكون عبر منصة مدرستي لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

جامعة الحدود الشمالية

وجه رئيس جامعة الحدود الشمالية أ.د. أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لهذا اليوم الأربعاء 2023/12/13م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعها.

منطقة الليث والقنفذة

أعلنت الإدارة التعليمية في منطقة الليث بتحويل الدراسة اليوم الأربعاء، لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي لكافة المدارس ومنسوبي ومنسوبات إدارة الإشراف التربوي بمنطقة الليث ومكاتب التعليم بأضم،
كما أعلنت إدارة تعليم القنفذة عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي، وذلك بناءً على التقارير التي وردت من المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الأحوال الجوية غير مستقرة.

جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد تأجيل الاختبارات المقررة لليوم الأربعاء، وتعليق الدراسة الحضورية، وجعلها عن بُعد في كليات الجامعة في المحافظات التهامية (رجال ألمع ومحايل عسير وبارق والمجاردة).
وقالت الجامعة إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، تقرَّر تحويل الدراسة عبر منظومة التعلُّم الإلكتروني "البلاك بورد".

جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة الحضورية في كلية المخواة، اليوم الأربعاء، وجعلها عن بُعد، عبر منظومة رافد لطلاب وطالبات كلية العلوم والآداب بالمخواة.
وكانت إدارة تعليم المخواة ومنشآت التدريب التقني بمحافظة المخواة قد أعلنت تعليق الدراسة والتدريب الحضوري اليوم الأربعاء.

إدارة تعليم مكة المكرمة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية بالفترة الصباحية في جميع المدارس للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس بتعليم (مكة المكرمة، الجموم، الكامل وبحرة) اليوم الأربعاء.
‫وتَقرر أن تكون الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، لجميع المدارس التي أعلنت تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد، اليوم الأربعاء.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

رموز جديدة.. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا عبر "أبشر"

طريقة ورابط معرفة نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية

"الداخلية" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود خلال موسم حج 1444هـ

توحيد سياسات ولوائح أنظمة النقل الذاتي في المملكة

شاهد.. تضرر المنازل في أحياء عرعر بسبب الأمطار والسيول

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية 7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

جامعة ام القرى 10:22 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بعد تحذير الأرصاد.. جامعة أم القرى تعلق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

أهم 10 10:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

6765765 1:36 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

جامعة الطائف تُعلق الدراسة بكافة الفروع بسبب الطقس

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
7:23 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

الرياض
7:01 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

حلول مؤقتة لدفع إيجارات الموقوفة خدماتهم ومقترحات بآلية جديدة

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
6:44 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. مسودة نظام إجراءات التراخيص البلدية

أمطار المملكة
6:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والشمالية وهذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تعليق الدارسة1
10:10 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة

وزارة الصحة
9:45 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

أهم 10
9:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وكيف تستفيد الطالبة الجامعية من حساب المواطن؟

مدرستي
9:07 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

جامعة-الشمالية-الحدود
9:05 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعليق الدراسة في جامعة الحدود الشمالية

مقيمة
8:53 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

ارتكبت 4 تجاوزات.. إغلاق روضة أطفال تديرها مقيمة في جدة