عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس محافظة بدر غدًا الأربعاء

أ أ



أعلن مكتب التعليم بمحافظة بدر، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في جميع المدارس، على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.



تعليق الدراسة الحضورية في محافظة بدر اضافة اعلان

وقال المكتب عبر حسابه على منصة "إكس" :" بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غد الأربعاء ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ عن بعد وعبر منصة مدرستي بجميع مدارس مكتب التعليم بمحافظة بدر( بنين - بنات )"



تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا



وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.



أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة تبوك وتشمل" ضباء وحقل والبدع وتيماء".

2 - منطقة الحدود الشمالية واشمل "طريف وعرعر".

3 - منطقة الجوف، وتشمل" القريات وطبرجل وسكاكا".

4 - منطقة حائل وتشمل" الحائط والشملي وموقق ودومة الجندل".

5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر "

6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والجموم والطائف وبحرة وجدة ورابغ وخليص والكامل ووالخرمة والمويه وتربة ورنية والقنذة والليث".



الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



