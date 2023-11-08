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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا بسبب القمة العربية

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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أعلنت إدارة تعليم الرياض، تعليق الدراسة الحضورية  يوم غد الخميس بسبب عقد القمة العربية. 

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها قررت تعليق الدارسة في جميع مدارس مدينة الرياض غداً الخميس، على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي". اضافة اعلان
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت اعقد قمة طارئة المقبل في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع دخول القصف على القطاع يومه الـ31.
وأحصت وزارة الصحة في غزة 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.


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