عاجل .. تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس القنفذة والليث

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن إدارة تعليم القنفذة قررت تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء لتكون

(عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.





تعليم الليث



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كما أعلنت " تعليم الليث" تحويل الدراسة الحضورية غدًا للتعليم (عن بعد) بعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بمكة والجموم والكامل وبحرة اليوم الاثنين، بسبب الحالة الجوية.

كما أعلن أيضا عن تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية بجدة ورابغ وخليص اليوم الاثنين، بسبب الأمطار.





تحويل الدراسة "عن بعد" عبر مدرستي



وتم تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر منصة مدرستي اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ، في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.



إنذار أحمر وتحذير من أمطار على هذه المحافظات

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق الإنذار الأحمر محذرًا من أمطار غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجارة وبارق ورجال ألمع ومحايل".





أمطار وسيول على 12 منطقة



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.