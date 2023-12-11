عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع مدارس الغايل

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أعلنت إدارة التعليم
بمحافظة الغايل، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين في جميع مدارس المحافظة،
بسبب تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.
تعليم الغايلوقال إدارة
تعليم الغايل عبر منصة "إكس" :" على التنبيهات الواردة من المركز
الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس . تقرر تحويل
الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين 27 / 5 /
1445هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الغايل بجميع قطاعاتها .
ونسأل الله السلامة للجميع ."
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وفي وقت سابق، حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، من حالة مطرية متوقعة حتى نهاية الأسبوع لاقادم.
أمطار متوقعة حتى نهاية هذا الأسبوعوأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءًا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن اليوم الأحد شهد الأجواء استقرارًا بشكل كبير على معظم مناطق المملكة، مع تشكل السحب الرعدية الركامية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
حالة جوية متوقعة على مناطق المملكةوبين أن بداية من يوغد الاثنين بمشيئة الله، متوقع حالة جوية مميزة تتأثر به أجواء المملكة، مع فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مناطق شمال غرب المملكة.
أمطار غزيرة على تبوك وسواحلهاونوه إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها، وكلما اتجهنا إلى الغرب والشمال الغربي من المملكة.
وأشار إلى أنه يتوقع تشكل السحب الرعدية الركامية مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى حوالي 60 كلم في الساعة.