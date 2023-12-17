عاجل.. تعرف على أحدث سعر لـ "آيفون 14 برو" في المملكة

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يقدم لك جوال آيفون 14 برو iPhone 14 Pro أحد أفضل تجارب الاستخدام في الفئة الرائدة من إصدارات آيفون القوية، حيث يجمع بين الأناقة والقوة باقتدار. اضافة اعلان





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يأتي جوال iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أي حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أي أنه يتحمل النزول في المسبح.يعمل جوال iPhone 14 Pro بمعالج قوي Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.يقدم جوال iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتى 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتى 60 frame في الثانية.يطرح جوال iPhone 14 Pro بلوتوث 5.3، والاتصال اللاسلكي واي فاي 802، و يو إس بي إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.يمكنك شراء جوال iPhone 14 Pro في 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.وصل سعر جوال iPhone 14 Pro في المملكة سعة 128 جيجابايت مقابل 3920 ريال.