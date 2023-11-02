الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل..تساقط لأشجار النخيل وتحطم زجاج السيارات .. ماذا يحدث بالقطيف والدمام؟

النخيل
عواصف شديدة
أ أ

وثقت مقاطع فيديو متداولة، مساء اليوم الخميس، حالة من التقلبات الجوية في القطيف والدمام.

برد وعواصف وأمطار غزيرة


وتفصيلا، شهدت القطيف مساء اليوم عاصفة قوية ورياح عاتية تسببت في تساقط بعض أشجار النخيل.
وفي الدمام، تسبب الأمطار الغزيرة وتساقط البرد بأحجام كبيرة في تهشيم زجاج المركبات.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضا

نخيل متعدد الرؤوس
7:31 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

حتى لا يختلط عليك الأمر .. طريقة التفريق بين "النوى النابت" وفرخ النخيل

ر
7:31 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

شرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة

Capture
7:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. غلق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام بسبب غزارة الأمطار

النيابة العامة - جديد
6:20 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"حالتان لا يتم تسجيلهما".. توضيح مهم من النيابة العامة عند تسجيل العلامات التجارية

اقرأ أيضا

عاجل.. وزارة الدفاع تحدد موعد فتح باب التجنيد الموحد بالقوات المسلحة

عاجل.. أخبار السعودية.. خطبة الجمعة عن إغاثة فلسطين وإيداع حساب المواطن في هذا الموعد

حساب المواطن يوضح آلية حل مشكلة "غير مؤهل"

مكة المكرمة تسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ 61.4 ملمتراً

توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التقاعد المبكر المدني والعسكري

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

Capture 7:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. غلق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام بسبب غزارة الأمطار

أمطار المملكة 4:20 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

7896 8:03 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الموعد والأسباب.. إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في القطيف

أمطار وسيول 3 9:57 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

اقرأ أيضا

تنزيل (3)
3:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. أمانة الشرقية تدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر

قصف غزة
3:27 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا قصف جباليا بغزة إلى 200 شهيد

الاقتصاد 1
3:27 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

1.5 تريليون ريال قيمة الاستهلاك العائلي في المملكة

خطيب الجمعة
2:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النخيل
8:05 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل..تساقط لأشجار النخيل وتحطم زجاج السيارات .. ماذا يحدث بالقطيف والدمام؟

حساب مواطن
7:22 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

Capture
7:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. غلق طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام بسبب غزارة الأمطار

النيابة العامة - جديد
6:20 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"حالتان لا يتم تسجيلهما".. توضيح مهم من النيابة العامة عند تسجيل العلامات التجارية

رابت - الراتب - ريال -
6:15 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. برواتب مجزية تصل 7000 ريال.. "سرب" يعلن عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي

مشروبات سعودية
6:02 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

إقبال كبير على مشروبات المملكة بدولة خليجية .. لهذا السبب