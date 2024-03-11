عاجل.. تدشين حملة "جود المناطق" لدعم الأسر الأشد حاجة للسكن (فيديوهات)

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دشن أمراء المناطق، حملة جود الإسكان في مناطق عدة، بهدف توفير وحدات سكنية لمن هم في أشد حاجة للمساكن من خلال الإسهامات المجتمعية، وذلك ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان.





حملة جود المناطق



حملة جود بالرياض



حملة جود بالمنطقة الشرقية



حملة جود بالحدود الشمالية



حملة جود في منطقة القصيم



حملة جود بالجوف



حملة جود في حائل



حملة جود بالمدينة المنورة



#جود_الإسكان #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kkzIeo7JXb فيديو | الأمير سلمان بن سلطان يدشن حملة "جود المدينة" لتوفير 447 وحدة سكنية #جود_المناطق March 11, 2024



حملة جود في تبوك

كما دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، حملة جود تبوك التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.

وتسعى حملة جود المناطق، التي تشارك فيها إمارة منطقة تبوك، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 526 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

حملة جود في نجران



حملة جود في عسير



حملة جود بمنطقة الباحة



وتسعى حملة جود المناطق إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.كما تهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي.وتمكن منصة جود الإسكان من خلال حملتها "جود المناطق"، الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي.وتهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، حيث أسهمت منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقتها في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة.ودشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس، حملة (جود الرياض) الهادفة إلى توفير 1109 وحدة سكنية في المنطقة من خلال الإسهامات المجتمعية، والتي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان.كما استقبل سمو أمير منطقة الرياض، على هامش تدشين الحملة بقصر الحكم أمس، رجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة.ودشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة أمس، حملة جود الشرقية وجود الأحساء وجود حفر الباطن، وذلك ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية باهتمام القيادة الحكيمة ” رعاها الله ” بتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة، مثمناً سموه جهود الجهات الخيرية والمنصات الرسمية في حث أفراد المجتمع على التكافل والترابط ودعم الأسر الأسد حاجة.وتسعى حملة جود الشرقية إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي بتأمين ١٧٤٢ وحدة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.ودشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، حملة جود الحدود الشمالية، التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.وتسعى حملة “جود المناطق” التي تشارك فيها إمارة منطقة الحدود الشمالية إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 198 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.في السياق ذاته، دشّن أيضًا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حملة جود القصيم التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، الهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية , بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة ببريدة .وبارك سموه انطلاقة الحملة ضمن حملة “جود المناطق” التي تشارك فيها إمارة منطقة القصيم وتسعى إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 1171 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.ودشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، حملة جود الجوف التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائئمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.وتسعى حملة جود المناطق، التي تشارك فيها إمارة منطقة الجوف، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 196 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.بينما دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، بمكتبه بالإمارة حملة جود حائل التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.وتعمل حملة جود المناطق، التي تشارك فيها إمارة منطقة حائل، على تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي في توفير 420 وحدة سكنية في منطقة حائل ، من خلال المساهمات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق العطاء والجود للأشد حاجة للمساكن بما يوفر لهم الاستقرار الأسري.كما دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حملة جود المدينة التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.وتسعى حملة جود المناطق، التي تشارك فيها إمارة منطقة المدينة المنورة، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 447 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.ودشن صاحب السمو جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، حملة “جود نجران” التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.وتسعى حملة جود المناطق، التي تشارك فيها إمارة منطقة نجران، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي، وتوفير 230 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.كما دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، حملة جود عسير التي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.وتسعى حملة جود المناطق، التي تشارك فيها إمارة منطقة عسير، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 993 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.ودشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، حملة جود الباحة والتي تأتي ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.